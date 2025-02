Mãe e padastro são presos por maus-tratos e abuso sexual, em Campo Grande; “Ela sempre foi muito agressiva”, confessou a criança

Na noite deta quarta-feira (26), um casal de 43 e 44 anos foram presos por maus-tratos e estupro de uma criança. O caso aconteceu em Campo Grande, quando o pai da criança denunciou a mãe por estar conciente e autorizar o seu atual companheiro abusar do menino.

De acordo com dados, a criança viveu com a mãe e o padastro entre os anos de 2018 e 2019, sendo vítima de abusos por parte do padastro e agressões da mãe durante esse período. Conforme o boletim de ocorrência emitido na época, certa ocasião, o padrasto havia consumido álcool e começou a tocar suas partes íntimas. Já em outra, o homem passou a repetir a ação com abos seminu.

O pai da criança relatou que procurou a ex-esposa para discutir o assunto, e ela afirmou que o marido estava apenas “se divertindo” e que o filho estava “de brincadeira”. Após ser denunciada, a mulher passou a ameaçar a criança afirmando que se ele abrisse a boca, ela iria matá-lo.

Conforme o garoto, a mãe sempre foi agressiva, não apenas com ele, mas também com seus outros dois irmãos, infligindo-lhes diversos tipos de abuso, desde agressões até outras formas de abuso, como forçá-los a consumir pimenta.