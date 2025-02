Bandido em fuga invade escola no Jardim Monumento e causam pânico; homem foi preso

Uma escola municipal do Jardim Monumento, em Campo Grande, foi invadida por um homem que, segundo informações preliminares, estaria armado com uma faca e fugindo de uma abordagem da Guarda Civil Metropolitana. O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (27).

Conforme informações divulgadas, o homem teria pulado o muro da escola. Logo depois, a diretoria acionou os pais e responsáveis para buscar os alunos. Um dos professores relatou momento do susto, em que viu o homem passando no fundo da escola.

Uma equipe do Batalhão do Choque da Polícia Militar esteve na unidade de educação acompanhando o caso.

De acordo com a Semed (Secretaria Municipal de Educação), “A Polícia Militar de Campo Grande prontamente realizou a apreensão do indivíduo, e nenhum aluno ou servidor da escola teve contato com o cidadão em questão. O incidente causou preocupação momentânea, mas destacamos que todos os alunos e servidores estão bem. As aulas na unidade continuam normalmente, e a situação já foi resolvida com a intervenção das autoridades competentes”, afirmou a Secretaria por meio de nota.