Mãe e filho são presos em flagrante por agredirem mulher em Sidrolândia

Em Sidrolândia, um homem de 22 anos e a mãe dele, de 40 anos foram presos em flagrante na manhã de domingo(17) pela Polícia Civil pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica. A vítima em questão, é a ex-companheira do homem, com quem tem um filho de quatro meses.

De acordo com a polícia, a mulher compareceu à delegacia informando que foi agredida fisicamente pelo seu ex-companheiro e pela ex sogra. Ela disse que estava na residência dos pais do autor e teve início uma discussão, que evoluiu para agressão física.

Durante a discussão o agressor tentou enforcá-la e a jogou contra parede, fazendo com que ela batesse a cabeça, deixando lesão aparente, além de lhe ter proferido socos e tapas. Disse, também, que por conta da confusão, a mãe do autor acordou e passou a intervir na briga. O homem teria segurado a vítima pelos braços para que sua mãe dele desse tapas e socos no rosto dela.

Pouco depois, a vítima, muito lesionada, procurou a delegacia de polícia relatando os fatos e indicando o endereço dos autores. Uma equipe de policiais civis compareceu ao local e efetuou a prisão de mãe e filho. Na delegacia, eles foram autuados em flagrante, porém negaram os fatos e alegaram que a vítima estava muito bêbada e que ela que teria iniciado a discussão.

A dupla vai responder pelo crime de lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica.

