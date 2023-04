Mãe e filho agride mulher durante briga generalizada em conveniência

Uma mulher de 51 anos, foi agredida a socos, mordidas e capacetadas na madrugada de hoje (7), durante uma briga generalizada em uma conveniência no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. Aos policiais, a vítima identificou os suspeitos como sendo mãe e filho.

Conforme relatado pelo boletim de ocorrência, a vítima estava bebendo no estabelecimento com alguns amigos, quando por volta das 2h, iniciou uma briga generalizada no local. Segundo a denunciante, durante a briga, uma mulher teria se aproximado dela, parecendo estar alterada e perguntou qual era o motivo da briga.

Ao responder à pergunta, a mulher teria mordido a sua mão direita e saído do local com um menino em que chamava de filho. Buscando respostas pela agressão, a vítima teria indo em direção a mulher em sua motocicleta. Ao se aproximar da mulher, a agressora a puxou a vítima da moto, sendo lançada ao solo. Após cair, a vítima teria sido agredida pela mãe e filho com o próprio capacete e socos, o que ocasionou lesões pelo corpo.

Após as agressões, a vítima foi socorrida por um amigo e levada até a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Tiradentes, onde recebeu atendimento médico. Ela foi medicada e acabou levando cinco pontos na cabeça. Em seguida foi liberada e procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol para registro da ocorrência como lesão corporal dolosa.

