Após ser encontrado morto em terreno há uma semana, polícia identifica vítima

O homem encontrado morto há mais de uma semana em um terreno baldio, foi identificado como Paulo Lourenço, de 62 anos. O corpo da vítima foi encontrada na última sexta-feira (31), em um terreno da Avenida José Heitor de Almeida Camargo, em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, a suspeita é de quem a vítima é morador de rua.

De acordo com o site Jornal da Nova, a identificação foi realizada após perícia coletar as impressões digitais do cadáver e confrontar com dados do Prontuário de Identificação Civil de São Paulo. Logo após, em seguida, o corpo foi liberado para o sepultamento.

Segundo a polícia, a suspeita é que a morte tenha sido natural, mas ainda são aguardados exames necroscópico para conclusão da Polícia Civil. O caso segue registrado como morte a esclarecer. Ainda conforme o registro, o terreno fica ao lado de um posto de combustível na avenida José Heitor de Almeida Camargo, na região central do município. Uma testemunha passou pelo local e encontrou o homem morto.

O corpo estava em estado avançado de decomposição e ao lado da vítima havia uma mochila com roupas e sem documentos. Paulo foi visto pela última vez no domingo passado (26), ingerindo bebida alcoólica.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.