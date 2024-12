Ladrões invadem loja vizinha para furtar joalheria em shopping de Campo Grande

Na tarde de segunda-feira (9), um empresário dono de uma loja de óculos localizada em um shopping localizado na Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande, procurou a polícia para denunciar um furto. Segundo ele, criminosos invadiram seu estabelecimento para acessar a joalheria vizinha por meio da tubulação do ar-condicionado.

Câmeras de segurança flagraram toda a ação dos bandidos. De acordo com o empresário, as imagens mostram um rapaz entrando pela porta da frente da loja após o encerramento do funcionamento do shopping. Ele acredita que os ladrões clonaram o controle remoto para destravar a entrada.

Após entrar na loja, o ladrão foi até o mezanino, onde fica o depósito, e usou a parede localizada atrás do ar-condicionado para alcançar a joalheria. O suspeito é descrito como um homem alto, magro, pardo, que vestia calça jeans clara, camisa preta de mangas longas e tênis branco e preto.

Além das imagens, o áudio captado durante a invasão revela o autor dando ordens para que a porta fosse aberta, sugerindo que ele não agiu sozinho. Uma segunda pessoa ficou do lado de fora da loja, nos corredores do shopping, dando cobertura para o crime.

Em nota, o shopping informou que está acompanhando o caso, oferecendo suporte aos lojistas e colaborando com as investigações policiais. A Polícia Civil já analisa as imagens e o relato do empresário para identificar os suspeitos e apurar as circunstâncias do crime.

