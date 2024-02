Jovens são presos suspeitos de golpes em comércios com comprovantes falsos

Três suspeitos foram identificados pela Polícia Civil nesta quinta-feira (08), por meio da 3ª Delegacia de Campo Grande, por realizarem uma série de golpes em estabelecimentos comerciais. Eles são acusados de aplicar pelo menos sete golpes, usando comprovantes falsos de transferências bancárias. O esquema envolvia a geração de comprovantes de pagamento falsos por meio de um aplicativo, combinado com nomes fictícios de correntistas, o que confundia os funcionários dos estabelecimentos.

As investigações revelaram que os suspeitos exploravam as brechas nos sistemas de segurança dos estabelecimentos comerciais, utilizando técnicas de engenharia social para identificar suas vulnerabilidades. Posteriormente, eles agiam, aplicando os golpes com sucesso. Por conta do trabalho de investigação e inteligência da polícia, os três suspeitos foram identificados: um adulto de 18 anos e dois adolescentes de 16 anos.

Os indivíduos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para a adoção das medidas legais cabíveis. O uso de comprovantes falsos de transferências bancárias se tornou uma prática cada vez mais comum entre golpistas, que se aproveitam da confiança dos comerciantes para cometer seus crimes. As autoridades alertam para a importância da vigilância e da verificação cuidadosa de todas as transações comerciais para evitar cair em golpes semelhantes.