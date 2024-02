Operação conjunta desmantela rede de furtos de fiação na Capital

Dois indivíduos que gerenciam ferros-velhos no Bairro Caiobá, em Campo Grande, foram detidos na manhã desta quarta-feira (8) em uma operação conjunta envolvendo a Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, Polícia Civil e fiscais da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano). A operação resultou na apreensão de sacos contendo cobre e alumínio, materiais suspeitos de serem provenientes de furtos de fiação elétrica.

De acordo com as autoridades, a presença desses materiais em grande quantidade sugere sua ligação com o furto de cabos de telefonia e energia elétrica, uma vez que o alumínio é comumente utilizado como revestimento para o cobre. Ocorrências de furto de fios têm sido frequentes em diversas partes da cidade, resultando em interrupções nos serviços de comunicação e fornecimento de energia elétrica, e até mesmo em acidentes fatais, como o registrado recentemente na Vila Progresso.

O furto de fios de cobre configura crime, assim como a receptação desses materiais. Além disso, estabelecimentos que adquirirem fiação sem documentação adequada podem ser multados em até R$ 10 mil, conforme decreto municipal publicado no ano anterior. Os responsáveis pelos ferros-velhos foram conduzidos à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, localizada no Bairro Tiradentes.

