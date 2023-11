Jovens são pegos em barreira policial com armas, munições e porções de cocaína

Dois jovens de 23 e 25 anos foram presos na noite de ontem (23), com pistolas, munições e porções de cocaína após serem barrados em um posto policial por equipes do Exército Brasileiro, na linha de fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero.

Conforme o registro policial, a dupla foi barrada na Operação Ágata, no Posto Pacuri. Com os jovens, os policiais encontraram 18 munições 9 milímetros, pistolas, porções de cocaína e R$ 11 mil cédulas.

Os jovens receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia de Ponta Porã, onde o caso foi registrado como porte ilegal de armas e drogas para consumo pessoal.

