Após discussão, homem é morto com golpes de barra de ferro na cabeça

Uma discussão entre moradores em situação de rua, terminou na morte de Antônio Marcos Vilela, de 48 anos, na madrugada de hoje (24). Ele foi morto a golpes de barra de ferro, na Rua Joel Dibo, em frente ao Centro Pop.

Conforme informações policiais, Antônio teve morte encefálica exposta após os golpes de barra de ferro na cabeça. O autor foi encontrado horas após com a roupa suja de sangue por equipes da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Questionado, ele disse que estava sujo após brigar com a companheira, mas depois confessou ter matado Antônio. Ele ainda disse que matou o rapaz após ele tirar um sarro dele e de seus amigos. Por isso, pegou uma barra de ferro e o golpeou na cabeça.

