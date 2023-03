Jovens levam tiros de pistoleiros no quintal da própria casa

Dois jovens, de 22 e 21 anos, respectivamente, foram vítimas de uma tentativa de homicídio, na noite desta última quarta-feira (29). Os atiradores fugiram em uma motocicleta., modelo NRX Falcon, de cor prata. O caso aconteceu em Dourados, município localizado a 228 km de Campo Grande.

De acordo com a apuração do jornal Dourados News, por volta das 23h30, os dois jovens estavam em uma quitinete, na parte dos fundos do imóvel, no bairro Izidro Pedroso. Foi quando dois desconhecidos chegaram e começaram a efetuar os disparos na direção das vítimas.

O rapaz de 21 anos foi atingido por dois tiros, sendo um na cabeça e outro na região do abdômen. Ele foi resgatado por equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado diretamente ao Hospital da Vida em estado de saúde grave.

Os pistoleiros também acertaram uma das orelhas e um dos braços do rapaz de 22 anos. Ele foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e transferido para o Hospital da Vida. Motivos e autoria estão sendo apurados pela Polícia Civil.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados como homicídio simples na forma tentada.

Com informações do jornal Dourados News

