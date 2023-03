Campeonato Estadual de Kart começa neste sábado na Capital

A Capital Morena será palco no próximo sábado (1), da largada da primeira etapa Estadual de Kart, Circuito MS 2023 – FAMS – AFKP, que acontece no Kartódromo Ayrton Senna, Campo Grande, a partir das 7h30 com o treino livre 2 T.

Em 2022 a equipe J.A Racing Team ficou em terceiro lugar no Estadual de KART, categoria F4 Sênior.

Participaram ainda de etapas em Itaquiraí e Costa Rica – MS, assim como Birigui-SP, em uma outra

modalidade. Em 2021 terminaram em segundo no campeonato estadual, e agora em 2023 chegam com apoio e excelente perspectiva de avançar no pódio.

“Com a mudança de categoria de 4 para 2 tempos, a expectativa para este sábado é ter um resultado melhor que o de 2022, e o chassi está sendo super testado como foi no campeonato brasileiro ligth, e o resultado foi bom, agora atualizado ficará melhor ainda, e nos resta a ter um bom desempenho e brigar pelo prêmio 2 tempos sênior, e na geral também.” contou Afonso Jandre.

EQUIPE

A equipe é familiar, Afonso Jandre desde criança é apaixonado por corridas automobilísticas, e ainda muito jovem, em Guia Lopes da Laguna, região sudoeste do Estado, ele sonhava em correr. Quando esteve em Campo Grande e correu de kart pela primeira vez, foi convidado a não desistir do sonho porque já mostrava talento. O tempo passou, e quando ele se mudou para a Capital, pôde começar a treinar e foi em 2017 que decidiu profissionalizar a equipe. Junto com seu cunhado José Ricardo Andrea, seu filho Afonso Pasqualotto Jandre e com o seu sobrinho José Arthur Andrea nasceu a equipe J. A Racing.

Eles contam com o apoio da MEGA KART, uma das maiores construtoras de chassis do Brasil, da SAJ Locadora e da Vuup mobilidade inteligente de veículos elétricos.

O campeonato inicia das 7h30 às 17h quando está prevista a entrega dos Troféus.

SERVIÇO:

Cronograma 1° Etapa Campeonato Estadual Circuito MS 2023- FAMS – AFKP

Local: Kartódromo Ayrton Senna, Campo Grande, MS.

dia: Sábado 01.04.23

Horário: Início às 7h30

