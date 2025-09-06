Jovem vendedor de frutas morre após muro desabar em Rio Negro

Ele trabalhava no momento do ocorrido e a polícia esteve no local

Na última sexta-feira (05), o jovem identificado como João Victor Batistão Santos, de 22 anos morreu após ser atingido por um muro que desabou na Avenida Brasil em Rio Negro.

Segundo o Coxim agora, João era vendedor de frutas e natural do estado do Paraná. Ele trabalhava no momento do ocorrido. Os moradores informaram que o muro faz parte de um imóvel muito antigo, mas somente a perícia podrá apontar as causas que fizeram a estrutura desabar.

A Polícia Civil e a Polícia Militar estiveram no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Coxim, onde passará por exames.

Moradores da cidade relataram que a vítima era bastante conhecida na cidade.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

