Homem é encontrado morto em região próximo de parque em Dourados

Na manhã deste sábado (06), um homem foi encontrado morto eM um terreno baldio, perto da rua Antônio Emilio de Figueiredo, nos fundos do Parque Antenor Martins, no bairro jardim Flórida, em Dourados.

Segundo o site Dourados News, o corpo apresenta diversas lesões que podem ter sido provocas por pauladas ou barra de ferro. Também foram encontrados vários corotes de cachaça no local. Vítima pode ser indígena e ainda não foi identificada.

No local, uma equipe da GMD (Guarda Municipal de Dourados), fez a proteção da cena do crime, aguardando a presença da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

