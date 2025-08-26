Jovem tenta subornar policiais com R$ 12 mil e é preso com drogas em Campo Grande

Um jovem de 22 anos foi detido na madrugada desta terça-feira (26) em Campo Grande após tentar subornar policiais militares com R$ 12 mil durante uma abordagem no bairro Vila Marcos Roberto. Ele também foi autuado por porte de drogas para consumo pessoal.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar realizava patrulhamento por volta das 2h15 na região do bairro Nhánhá quando abordou um VW Polo prata com três ocupantes, sendo o motorista um condutor de aplicativo e os passageiros Matheus Henrique e Luana.

Durante a revista, os policiais encontraram com Matheus uma pochete contendo duas porções de maconha (totalizando 7,2 gramas) e R$ 12.400 em espécie. Questionado sobre a origem do dinheiro, ele alegou que era proveniente da venda de uma motocicleta pelo Facebook Marketplace, mas não soube fornecer detalhes básicos da negociação, como placa, comprador ou titular do documento, demonstrando nervosismo.

Ao ser informado que seria conduzido à delegacia, Matheus tentou subornar os policiais oferecendo parte do dinheiro para sua liberação. Mesmo após a recusa, insistiu na proposta, o que levou a equipe a dar voz de prisão imediata.

O motorista do aplicativo foi liberado após conferência de dados. Já Matheus e Luana foram levados à DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), onde a droga foi pesada, e depois à Depac Cepol, onde o caso foi registrado como corrupção ativa e porte de drogas para consumo pessoal. Ambos foram transportados algemados no compartimento de presos da viatura, seguindo protocolo de segurança.