Corrida do Facho abre comemorações dos 126 anos de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Funesp (Fundação Municipal de Esportes) realizou na manhã desta terça-feira (26/8), a tradicional Corrida do Facho, evento que abriu oficialmente as comemorações do aniversário de Campo Grande, que completa 126 anos. A largada e chegada aconteceram na Rua 13 de Maio, esquina com a Avenida Afonso Pena, onde também foram feitas as entregas dos bastões. Este ano, mais de 200 atletas participaram da prova.

A Corrida do Facho é um evento tradicional de Campo Grande, um incentivo à prática de atividades físicas, na promoção do espírito esportivo da cidade e no reforço do compromisso da prefeitura com a comunidade através de um evento festivo e acessível. A corrida também fomenta a saúde física e mental dos participantes e espectadores, servindo como um dia de integração e celebração da história local” disse a prefeita Adriane Lopes.

A competição foi disputada em equipes. No masculino, cada grupo foi formado por dez atletas, enquanto no feminino foram cinco atletas. Cada participante percorreu aproximadamente mil metros, totalizando 10 km no masculino e 5 km no feminino. Durante o percurso, o bastão é passado de um integrante para outro nos pontos determinados pela organização.

O trajeto seguiu pelas ruas centrais da cidade, passando pela Dom Aquino, 14 de Julho, 15 de Novembro e retornando pela 13 de Maio até a Avenida Afonso Pena, onde as trocas de bastão foram realizadas.

As equipes melhores colocadas receberam troféus e medalhas. Além disso, as equipes campeãs garantiram o Troféu Transitório, que permanece com o grupo vencedor até a edição seguinte, podendo se tornar definitivo com três vitórias consecutivas ou cinco alternadas.

Neste ano, participaram da competição 11 equipes masculinas e 12 femininas, representando associações esportivas, grupos de corrida e instituições militares.

Entre os destaques, a equipe Turma do Longo conquistou o título no feminino. Eliane da Rocha, de 38 anos, comemorou a vitória. “É a minha terceira prova e estou muito feliz de participar. A equipe estava muito bem preparada e hoje foi ouro para nós. Ano passado ficamos com a prata e no retrasado com o ouro. Os técnicos Rafa e Fábio foram essenciais para essa conquista”, contou.

No masculino, a ADAC (Associação Desportiva Atletas de Cristo) alcançou o tricampeonato. Joaquim Teixeira, de 26 anos, destacou o espírito coletivo. “Já é a sexta vez que participo desta prova. Eu gosto porque é uma disputa em equipe e a vibração de todos faz a diferença. É muito difícil conquistar três anos consecutivos, mas graças ao empenho de toda a equipe conseguimos mais essa vitória”, comemorou.

O professor Arantes, coordenador de Atletismo do Centro Olímpico da Vila Nasser e da ADAC, destacou a tradição da competição. “É uma prova tradicional que acontece há muitos anos. A ADAC participa há mais de 20 anos e a emoção sempre se renova. Nosso grupo nasceu dentro do projeto da Funesp e ver esses resultados é motivo de muita alegria”, destacou.

O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, ressaltou a importância do evento. “É uma alegria enorme poder comemorar o aniversário da nossa Cidade Morena com a tradicional Corrida do Facho, que começou na década de 60 com os militares correndo com a tocha. Hoje vemos a participação de várias equipes, que mantêm viva essa tradição. Agradecemos a todos os atletas presentes e, em nome da Prefeitura de Campo Grande, celebramos mais um marco no esporte da nossa cidade”, afirmou.

Por prefeitura de Campo Grande