Seleção do Sesi entra em campo neste sábado para Aulão Enem 2022

Com uma seleção de craques, a Escola Sesi já está em clima de Copa do Mundo e realiza neste sábado (05), no auditório da Faculdade Senai de Construção, em Campo Grande, o Aulão Enem 2022, que tem como objetivo dar aquele gás aos candidatos na reta final de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. O time que entrará em campo é de peso: sete professores renomados com experiência em cursinhos pré-vestibulares e foco na aprovação de estudantes nas principais faculdades e universidades de Mato Grosso do Sul.

Em quatro horas de revisão de conteúdo, transmitidas ao vivo pelo YouTube do Sesi, os professores irão explicar os principais tópicos das disciplinas cobradas no Enem e ainda resolverão questões que já caíram em provas anteriores, além de tirar dúvidas e interagir com os estudantes.

O gerente de educação do Sesi, Filipe Simões Alves Correa, reforça o convite para que os candidatos aproveitem o evento para se preparar ao Enem. “Contamos com professores experientes e reconhecidos na área de aprovação para Enem, vestibulares e programa Passe da UFMS. Com isso, esperamos solidificar o papel do Sesi como escola formadora de alunos para as universidades mais concorridas da região”, afirmou.

Seleção de professores convocados:

Alysson de Oliveira – Geografia – 13h30

Ronaldo Faria Garcia – Matemática – 14h00

Daiane Nascimento de Souza – Biologia – 14h30

Maria Auxiliadora Siqueira – História – 15h00

Petterson Dias da Silva – Química – 16h00

Jonas de Sousa Correa – Física – 16h30

Bruna Mariane Gomes de Camargo – Redação – 17h00

Informações sobre o Enem 2022

O Enem 2022 será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro. Este ano, são mais de 3,3 milhões de candidatos inscritos nas duas versões do exame (prova impressa e digital). Em Mato Grosso do Sul, a prova vai mobilizar 43,5 mil estudantes. Os participantes fazem provas de quatro áreas de conhecimento: Linguagens, códigos e suas tecnologias; Ciências Humanas e suas tecnologias; Ciências da Natureza e suas tecnologias; e Matemática e suas tecnologias. Ao todo, são 180 questões objetivas e uma redação.

O candidato pode usar a nota final do Enem para ingressar diretamente em faculdades e universidades em todo o Brasil e até em Portugal. Ou então, pode concorrer a vagas por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificado). O aluno aprovado pode solicitar bolsas do ProUni (Programa Universidade para Todos) ou acesso a crédito do Fies (Financiamento Estudantil).

Serviço:

O Aulão Enem 2022 será realizado na Faculdade Senai de Construção, localizada na Avenida Rachid Neder, 1939 – bairro Monte Castelo, Campo Grande/MS. O horário é das 13 às 17 horas. Para assistir basta acessar o link: https://youtu.be/.