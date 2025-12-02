Jovem sobre tentativa de roubo e é agredido por três pessoas na oficina de seu pai, no Jardim Tijuca

Na tarde desta ultima quinta-feira (1°), um homem de 29 anos teve seu carro alvo de uma tentativa de roubo e foi agredido por três suspeitos, que não tiveram suas informações divulgadas. O caso aconteceu na oficina do seu pai, localizada no Jardim Tijuca, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada no local, onde o jovem contou que estava cuidando temporariamente da oficina, visto que seu pai estava internado no hospital. Ainda conforme o relato, ele e a uma funcionária foram abrir os portões, quando constataram que ele já estavam abertos.

Dentro do estabelecimento, a vítima encontrou em flagrante um homem e uma mulher com equipamentos e ferramentas da oficina. Na rua, os autores deixaram um carro modelo Fiesta, onde levavam os objetos roubados.

Diante do flagra e percebendo a situação, o jovem tirou a chave da ignição do veículo e pediu para que a funcionária ligasse para PM. Durante esse momento ele retirava os objetos roubados do interior do carro.

Nesse momento, o homem avançou contra o jovem com o intuito de tentar recuperar a chave. Os dois iniciaram uma luta corporal e a mulher estava falando no celular na rua. Poucos momentos depois, um carro cinza apareceu e três pessoas desembarcaram e passaram a agredir o estudante com socos e chutes. Todos fugiram do local.

Após as diligências necessárias, a Polícia Militar encontrou o Fiesta a poucos metros no local no cruzamento da Rua Dinamarca com a Avenida Gunter Hans. No local também estavam uma mulher de 26 anos que alegou ser a proprietária do veículo. Segundo ela, foi chamada pelo homem de 28 anos para buscar alguns objetos na oficina, mas não sabia do roubo.

O homem em questão foi encontrado em sua residência, onde receber voz de prisão.