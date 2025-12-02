Natal nos Bairros: Campo Grande dá início a programação itinerante de 2025

Campo Grande já está tomada pelo encanto da época mais iluminada do ano e a magia do Natal começa agora a ganhar cada canto da cidade. Depois de uma abertura oficial emocionante no último fim de semana, quando mais de dez mil pessoas transformaram o Centro em um grande palco de celebração, chega o momento de levar esse brilho para ainda mais perto das famílias: o Natal nos Bairros.

Tem início nesta terça-feira, 02 de dezembro, a primeira edição 2025 descentralizada em Campo Grande, das 18h às 19h30, no Parque Jacques da Luz, na Vila Moreninha III. A programação leva a Região Bandeira muita música, alegria, personagens e muita fantasia para a comunidade.

A programação segue no decorrer no Jardim Vida Nova e Distritos de Anhanduí e Rochedinho. A celebração no fim de semana já mostrou o quanto Campo Grande abraça o espírito natalino. Agora, essa atmosfera encantada viaja pelos bairros para fazer do Natal um sentimento verdadeiramente compartilhado.

A proposta da Prefeitura é que cada morador, de cada região, sinta que a festa também acontece ao lado de casa, fortalecendo o senso de pertencimento e criando memórias afetivas que ficam para toda a vida.

Para as crianças e para as famílias, o Natal nos Bairros é um convite à imaginação: personagens lúdicos, luzes, música e apresentações culturais transformam os espaços públicos em cenários de sonhos, onde a fantasia ganha vida diante dos olhos de quem acredita na beleza dessa época.

Ao longo de todo o mês, Campo Grande recebe uma programação repleta de atrações distribuídas por praças, escolas, centros de convivência e espaços culturais, com paradas natalinas diárias, espetáculos gratuitos de circo, apresentações de dança, coral, orquestra, visitas da Rena e do Ted.

Além disso, a programação conta com shows nacionais, sorteios de moradia e um Natal na Praça que promete emocionar todas as noites. A festa segue até o dia 31 de dezembro, encerrando o ano com música, brilho e a grande celebração da virada.