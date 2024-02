Jovem morre no hospital após ser baleado por motoqueiro na frente de casa

Gabriel Ferreira Rodrigues, 26, não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã deste domingo (18) no Hospital Auxiliadora. em Três Lagoas. Conhecido como “Lebrão”, o jovem foi alvejado com pelo menos quatro tiros enquanto estava na frente de sua casa, na noite deste sábado (17).

Segundo a Rádio Caçula, Gabriel estava na frente de sua casa, na Rua K, próximo ao local conhecido como “Invasão do São João”, quando um motoqueiro passou e efetuou os disparos, que atingiram a região do tórax e do abdômen, além de um disparo de raspão na região da cabeça. Ferido, ainda tentou correr para dentro do imóvel, porém acabou caíndo no chão já sem forças.

Familiares acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o 190, que realizaram o socorro até o Hospital, onde deu entrada por volta das 20h30, dando entrada já em estado gravíssimo. Uma equipe da Força Tática também esteve pelo local e realizou buscas pelas proximidades, mas o autor do crime não foi localizado.

O caso, agora é investigado pela Polícia Civil, através da 3°DP para maiores esclarecimentos, em razão da morte de “Lebrão”, agora passa para homicídio doloso, quando há a intenção de matar.

Ficha criminal

Lebrão tinha ficha criminal em Dourados, por lesão corporal; em Coxim por furto; em Ponta Porã, por tentativa de homicídio, dano qualificado e tráfico de drogas, quando ainda era menor de idade; e em Três Lagoas, onde constam a maioria das passagens, tais como: tráfico e posse de drogas, furto, motim de presos, violência contra a mulher e receptação.

A tentativa de homicídio em que ele atua como autor aconteceu em 2015, quando Lebrão cumpria pena na Unei (Unidade Educacional de Internação). Consta em processo na justiça que Gabriel tentou matar um colega de cela.