Jovem morre após ser atropelado enquanto empurrava carro na BR-163, em Campo Grande

Wesley Nicolas Ferreira da Silva, de 25 anos, faleceu na quinta-feira (26) após ser atropelado no início da noite de domingo (22), enquanto empurrava seu veículo na BR-163, na região da Chácara das Mansões, em Campo Grande. A vítima estava tentando solucionar um problema mecânico no carro quando ocorreu o acidente.

De acordo com o boletim de ocorrência, Wesley seguia em direção a Jaraguari quando seu carro apresentou falhas. Ao descer para empurrar o veículo pela rodovia, ele foi atingido por outro automóvel. No entanto, o boletim não informa detalhes sobre o veículo envolvido no atropelamento.

Após o acidente, o jovem foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, onde permaneceu internado por quatro dias, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol. As autoridades ainda investigam o acidente.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais