Funsat oferece 2.390 vagas de emprego em diversas áreas em Campo Grande

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) de Campo Grande disponibiliza nesta sexta-feira (27) um total de 2.390 vagas de emprego, para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. As oportunidades estão concentradas em setores como atendimento, construção civil, logística e alimentação, atendendo a diversas demandas do mercado de trabalho local.

Entre as funções com mais vagas abertas, destacam-se as de operador de caixa, com 344 posições disponíveis; atendente de lanchonete, com 76 vagas; auxiliar de serviços gerais, com 209 oportunidades; auxiliar de linha de produção, com 115; repositor de supermercados, com 183; atendente de padaria, com 86; atendente de telemarketing, com 100; ajudante de carga e descarga de mercadoria, com 33; motorista de caminhão, com 26; e balconista de farmácia, com 13 vagas.

Além das oportunidades efetivas, a Funsat oferece três vagas temporárias, abrangendo as funções de analista de recursos humanos, empregado doméstico e diarista. Todas as vagas possuem diferentes exigências de escolaridade e podem ser preenchidas sem aviso prévio.

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, das 7h às 17h. É necessário levar documentos pessoais com foto e a Carteira de Trabalho. Aqueles que utilizam a versão digital da Carteira de Trabalho devem levar o celular com bateria e acesso aos dados para consulta. A Funsat também orienta os candidatos a realizarem a atualização cadastral para facilitar o processo seletivo.

A instituição recomenda o uso do aplicativo Sine Fácil, que permite consultar vagas disponíveis e acompanhar contratos de trabalho de forma prática. A atualização do currículo nos Postos de Atendimento do Ministério do Trabalho é necessária para garantir o acesso às oportunidades ofertadas.

