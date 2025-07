Jovem morre após empinar moto e colidir de frente com carro na MS-338, em Ribas do Rio Pardo

Um jovem, que não teve o nome divulgado, morreu na noite dessa segunda-feira (14) após empinar uma motocicleta e colidir frontalmente com um carro na rodovia MS-338, em Ribas do Rio Pardo, a cerca de 98 quilômetros de Campo Grande. O acidente aconteceu a aproximadamente 15 quilômetros da área urbana do município, em um trecho conhecido por reunir motociclistas que realizam manobras perigosas.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima pilotava uma Honda Titan CG 160 e perdeu o controle ao tentar empinar a moto. Durante a manobra, o jovem invadiu a pista contrária e bateu de frente com um Chevrolet Onix, que seguia corretamente em sua faixa de rolamento. Com o impacto da colisão, o motociclista morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

O motorista do carro relatou às autoridades que, ao perceber a aproximação repentina da moto, tentou desviar para o acostamento, mas não conseguiu evitar a batida. Ele e os outros dois ocupantes do veículo sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao hospital municipal de Ribas do Rio Pardo para atendimento médico.

Equipes da perícia técnica estiveram no local e confirmaram que os vestígios na rodovia são compatíveis com a dinâmica relatada pelos envolvidos, reforçando a versão de que a colisão foi provocada pela manobra arriscada do motociclista.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso e apurar todas as circunstâncias do acidente, inclusive se o jovem participava de encontros de motociclistas na região, prática frequente no trecho onde ocorreu a tragédia. A identidade da vítima ainda não foi oficialmente divulgada pelas autoridades.

