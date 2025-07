Família pede doações de sangue com urgência para jovem atacado por três pitbulls em Campo Grande

Vítima está em estado gravíssimo e pode ter o braço amputado. Caso aconteceu no Bairro Jóquei Clube e está sendo investigado pela polícia

Valmir Pereira Lima Junior, de 21 anos, está internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Campo Grande, após ser atacado por três cães da raça pitbull na noite do último sábado (12), no Bairro Jóquei Clube. O jovem passou por duas cirurgias e, devido à gravidade dos ferimentos, corre o risco de ter o braço esquerdo amputado.

Segundo relato de familiares, o ataque causou o rompimento de uma artéria, gerando um coágulo que ameaça ainda mais a recuperação. Além da lesão no braço, Valmir teve a orelha dilacerada e sofreu mordidas nos braços, pernas e nádegas, exigindo múltiplos procedimentos cirúrgicos. A família agora faz um apelo urgente por doações de sangue, necessárias para a continuidade do tratamento. Quem puder ajudar deve procurar o Hemosul e informar que a doação é em nome de Valmir Pereira Lima Junior. Todos os tipos sanguíneos são aceitos.

Entenda o caso

O ataque ocorreu por volta das 20h30 de sábado (12), quando Valmir estava esperando uma pizza na casa de um amigo. De acordo com informações da Polícia Militar, os três cães se soltaram e avançaram sobre a vítima, causando ferimentos graves em poucos minutos.

Os animais pertencem a um homem de 60 anos, mas quem atendeu os policiais foi o filho dele, de 20 anos, que afirmou estar em casa com um amigo no momento do ataque. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que apura agora a responsabilidade pela guarda e contenção dos cães, além das circunstâncias que permitiram a fuga dos animais.

A família de Valmir vive dias de angústia diante do quadro clínico delicado do jovem. Parentes e amigos se mobilizam nas redes sociais em busca de doadores e cobram medidas contra os responsáveis pelo ataque. Valmir, que havia se casado recentemente, segue em coma induzido, e seu prognóstico é incerto. A família segue esperançosa e agradece todo o apoio e solidariedade recebidos até agora.

