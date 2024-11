Jovem morre após colidir em carreta e carro pegar fogo na BR-163

Um jovem, identificado como José Coimbra Soares Neto, de 18 anos, morreu ao colidir com uma carreta na BR-163, entre os municípios de Rio Verde de Mato Grosso e São Gabriel do Oeste, na tarde desse domingo (3). O veículo que ele dirigia, um Fiat Punto, pegou fogo e ficou completamente destruído.

Segundo informações, José seguia no sentido Rio Verde/São Gabriel quando perdeu o controle da direção e atravessou a pista, colidindo com o veículo pesado. A dinâmica dos fatos, no entanto, ainda não foi revelada.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar, PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e Perícia Criminal estiveram no local para atender a ocorrência. O corpo de José foi encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Coxim.

