Idosa morre atropelada na BR-163 em Dourados

No fim da tarde de ontem (03), uma idosa, identificada como Ramona Zenaide Sanches, de 60 anos, morreu após ser atropelada na BR-163, em Dourados. A idosa estava em uma bicicleta no momento do acidente.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, com o impacto, Ramona foi arremessada e caiu às margens da rodovia sem receber socorro do responsável pelo atropelamento, que fugiu, mas teve a placa do veículo anotada e repassada a PRF (Polícia Rodoviária Federal) por uma testemunha.

A placa dianteira do veículo que atropelou a idosa ficou como indício no local do acidente.

Os socorristas foram acionados, mas a idosa faleceu no local.

Os filhos dela souberam do acidente após olharem notícias na internet.

O caso segue sendo investigado

