Jovem morre em colisão entre carro e moto no bairro Santa Emília, em Campo Grande

Pedro Henrique Mendes da Silva, de 21 anos, morreu no início da tarde deste sábado (8) após se envolver em um acidente na Avenida Conde de Boa Vista, no bairro Santa Emília, em Campo Grande. Uma câmera de segurança registrou o momento exato da colisão, que foi enviada ao canal Direto das Ruas. Pedro, que alugava a motocicleta para trabalhar como motorista de aplicativo, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As imagens mostram o motociclista descendo a avenida em alta velocidade. No mesmo instante, um veículo VW Fox seguia pela via no sentido Jardim Tijuca e, ao tentar converter à esquerda na Rua Tenente Flávio José de Carvalho, foi atingido na lateral pela motocicleta. O impacto foi forte, e Pedro foi arremessado ao solo. O acidente ocorreu por volta das 11h24.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas o jovem já estava sem vida quando chegaram. A perícia e as polícias Civil e Militar também estiveram no local para apurar as circunstâncias da colisão. Ambos os condutores estavam com as Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) em dia.

O acidente reacendeu uma antiga preocupação dos moradores da região, que apontam a falta de sinalização e o excesso de velocidade como os principais fatores que contribuem para a ocorrência de acidentes na Avenida Conde de Boa Vista. No local do acidente, familiares de Pedro e a dona da motocicleta que ele alugava estiveram presentes, mas preferiram não falar com a imprensa.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e seguirá sob investigação.

