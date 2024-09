Jovem morre afogada em piscina de espaço de festas no Bairro Tijuca

Uma jovem identificada apenas como Júlia, de 20 anos, morreu afogada na piscina de um espaço de festas, no Bairro Tijuca, em Campo Grande. O caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira (11).

Segundo informações, a jovem foi retirada da piscina por amigos, já inconsciente. Eles ainda teriam tentado reanimá-la até chegar a equipe do Corpo de Bombeiros, mas não tiveram sucesso.

A polícia também esteve no local. O celular da vítima foi apreendido e foi verificaram que não havia o aplicativo WhatsApp e o histórico de ligações e mensagens foram apagados. A mãe da vítima confirmou aos policiais que a filha utilizava normalmente o WhatsApp.

As circunstâncias do afogamento ainda serão investigadas.

