Funsat anuncia 2,2 mil vagas de emprego nesta quarta-feira

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 2.287 oportunidades de emprego nesta quarta-feira (11), em Campo Grande. Entre as vagas oferecidas, há oportunidades para açougueiro (10); alinhador de pneus (2); atendente de lanchonete (69); auxiliar de logística (22); comprador (2); corretor de imóveis (10); eletricista (1); mecânico de automóveis e caminhões (2), entre outros.

Quanto às vagas para as quais não há exigência de experiência prévia, estão disponíveis 1.559 postos de trabalho em 80 áreas de atuação. São oportunidades para atendente de telemarketing (100); auxiliar de estoque (20); auxiliar nos serviços de alimentação (207); gerente de produtos e operações (1); operador de caixa (341) e vendedor interno (30), por exemplo.

Já o público PcD (Pessoa com Deficiência) têm à disposição 18 vagas exclusivas em 9 funções diferentes. As atividades com maiores números de ofertas para contratações são as de auxiliar administrativo (5) e atendente de farmácia (3).

A Fundação reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.

Confira todas as vagas disponíveis clicando aqui.