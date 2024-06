Jovem é preso por manter companheira em cárcere e constante agressão contra mulheres

A mãe do autor confirmou as denúncias para as autoridades

No início de quarta-feira (05), uma adolescente de 17 anos compareceu na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados, noticiando que estava sendo mantida em cárcere privado desde o final de semana e que, neste tempo, estava sendo agredida e ameaçada.

Além disso, a vítima relatou que o autor, companheiro da garota, enfiava o dedo em seu órgão genital a fim de verificar vestígios de relação sexual com outros homens. Durante o registro do boletim de ocorrência, foi possível ver as marcas dos hematomas nas pernas da jovem, além de arranhado em seus braços.

Diante da informação, a equipe da DAM realizou buscas e conseguiu localizar e prender o autor. Em interrogatório, ele não quis se manifestar.

Além de vítima e autor, duas testemunhas prestaram depoimento. A tia da vítima, que a acompanhou na condição de representante legal, confirmou os fatos.

A mesma narrou que, durante a madrugada de quarta-feira, o autor dos fatos esteve à procura da vítima e chegou a ir na residência dela muito agitado e agressivo pelo efeito da substância entorpecente, ameaçando de matá-la. Já durante a manhã, teve notícias que o suposto autor colocou fogo nas roupas e calçados da vítima.

Depoimento da mãe do autor

Em depoimento, a mãe do autor confirmou as versões. Afirmou que, de fato, seu filho agride mulheres, inclusive a própria irmã. E, sobre as agressões físicas, apresentou fotos do chinelo que ele usou para lesionar a vítima, que chegou a arrebentar com os golpes.

Contou, ainda, que viu os pertences da vítima queimados e a avisou. Quanto à violação sexual, a depoente afirmou que, antes da prisão, a vítima tinha lhe contado que o autor havia feito motivado por ciúmes e alucinações.

Diante dos fatos, o jovem foi preso em flagrante delito pelos crimes de cárcere privado na forma qualificada, estupro, ameaça e dano. A Autoridade Policial, delegada Ariana Gomes, também representou pela prisão preventiva dele.

