Duque de Caxias recebe investimento do Governo para recapear mais de 19 km

O Governo de Mato Grosso do Sul avança nas obras de recapeamento de um trecho de 9,8 quilômetros da avenida Duque de Caxias, entre a rotatória do Núcleo Industrial Indubrasil e o acesso ao Aeroporto Internacional de Campo Grande.

Com 28% das obras executadas, este projeto no lote 2 está recebendo um aporte financeiro de R$ 15,9 milhões em recursos estaduais. Somando-se os recursos estaduais, a recuperação completa da avenida envolve um investimento total de R$ 32,4 milhões para melhorar 19,6 quilômetros dessa via crucial.

Além disso, a avenida está sendo revitalizada em ambos os sentidos. O trecho oposto, também de 9,8 quilômetros, está em processo de recuperação asfáltica através de um convênio entre o Governo do Estado, a Prefeitura de Campo Grande e recursos da bancada federal – cerca de R$ 10 milhões, totalizando um investimento de R$ 16,5 milhões.

Com informações do Portal MS

