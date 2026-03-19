Jovem é preso por ameaçar e extorquir mulheres com vídeos íntimos em Três Lagoas

Um rapaz, de 21 anos, foi preso nessa quarta-feira (18), em Três Lagoas, suspeito de envolvimento em crimes de estupro, extorsão e divulgação de conteúdo íntimo contra aos menos quatro mulheres. Os crimes aconteciam há cerca de 3 anos.

A prisão temporária foi cumprida por equipes da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), após investigação apontar que o jovem, que não teve o nome divulgado, mantinha algum tipo de relação com as vítimas e depois passava a cometer os crimes.

Segundo a apuração, ele enviava mensagens para as vítimas informando que fotos e vídeos íntimos estariam em posse de terceiros. Para evitar a divulgação do material na internet ou o envio a familiares e colegas de trabalho, ele exigia transferências financeiras.

Em um dos casos, a mulher foi coagida a produzir conteúdo sexual com a participação do próprio investigado. As investigações indicam ainda que algumas vítimas vinham sendo alvo das ameaças desde 2023.

Durante o cumprimento do mandado, os policiais também apreenderam aparelhos eletrônicos que serão analisados para aprofundar as investigações. A prisão foi autorizada pela Justiça após pedido da autoridade policial, que apontou a necessidade de preservar provas e dar continuidade às diligências.

O caso segue em investigação.