Homem condenado a mais de 20 anos de prisão por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Civil

Agentes da SIG e do NRI de Três Lagoas prenderam um homem, de 50 anos, condenado a 22 anos de prisão, pela prática de estupros de vulnerável contra uma sobrinha.

O homem preso apresenta histórico em crimes da mesma espécie, sendo processado também por praticar abusos sexuais contra outras duas sobrinhas, entre os anos de 2008 e 2019, totalizando três vítimas nesse período.

Após o julgamento de um dos processos, o homem foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, com a pena agravada, em razão dele ser tio da vítima.

Na semana passada, o mandado de prisão foi expedido pela Vara da Infância, Adolescência e da Violência Doméstica e Familiar de Três Lagoas, e assim que tomaram conhecimento da ordem judicial, investigadores procederam levantamentos e conseguiram identificar possíveis endereços vinculados ao condenado.

Dando continuidade às ações, as equipes da SIG e NRI realizaram novas diligências e no final da manhã de hoje, localizaram o homem na residência de um parente, onde foi efetuada a prisão.

Ele foi encaminhado a sede da SIG, onde foi dado o cumprimento ao mandado de prisão por sentença condenatória, e após os procedimentos, será encaminhado a Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas, para início do cumprimento da pena.

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