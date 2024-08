Jovem é preso enquanto arremessava de drogas e celulares com drone para a dentro da Máxima de Campo Grande

Durante a madrugada desta sexta-feira (16), um jovem de 21 anos foi preso por agentes do Batalhão de Choque, após ser visto jogando drogas e celulares para dentro da Penitenciária de Segurança Máxima. O homem utilizou um drone para fazer o arremesso.

As informações inicias são de que o jovem havia sido contratado por um detento conhecido como “Guga” e receberia R$1 mil, sendo que havia recebido metade do pagamento via Pix.

De acordo com relato do autor aos policiais um motoentregador levou o drone e a chave de uma casa localizada no bairro Jardim Noroeste até sua casa no bairro Aero Rancho. Ele seguiu as instruções e foi até a residência no endereço no Noroeste.

No local, outro motoentregador entregou as drogas e o celular. O autor transportou-os até uma área próxima a um matagal, utilizando o drone, que estava adaptado, para lançar o entorpecente e o celular para dentro do presídio.

Cerca de 600 gramas de cocaína, 200 gramas de maconha e um celular para dentro do presídio foram arremessadas para dentro do presidio .

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais