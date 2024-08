Homem morre após ser atingido por portão em construção de chácara em Paranaíba

Um homem de 55 anos morreu na tarde de quinta-feira (15) após ser atingido por um portão de uma chácara em construção, na cidade de Paranaíba, a aproximadamente 408 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima, que não teve seu nome divulgado, trabalhava na construção de uma chácara quando o acidente ocorreu. O homem estava finalizando suas atividades no local e, ao tentar fechar o portão de correr, foi surpreendido com o desprendimento da estrutura, que acabou atingindo sua cabeça com força.

Gravemente ferido, o trabalhador foi socorrido por colegas e levado em estado crítico para o hospital da cidade. Apesar dos esforços da equipe médica, que realizou várias tentativas de reanimação, o homem não resistiu aos ferimentos e faleceu no início da noite.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba como “morte a esclarecer”, e as circunstâncias exatas do acidente ainda serão investigadas.

