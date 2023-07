Jovem é preso em flagrante acusado de matar homem a facadas

Um jovem de 19 anos, foi preso em flagrante na tarde de ontem (10), como principal suspeito de um homicídio, em Miranda, a 180 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi esfaqueada até a morte, no último domingo (9), em uma residência, no bairro Morada do Pantanal.

Segundo informações policiais, equipes da Polícia Civil estavam em diligências pelo município, durante as investigações da morte de um homem de 45 anos, na madrugada de domingo, quando os policiais encontraram o autor escondido em uma residência, no bairro Mutirão.

Diante do flagrante, foi dada voz de prisão ao jovem, que confessou o crime. Ele foi conduzido para a Delegacia, onde permanece à disposição da justiça.

