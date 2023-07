Feto é encontrado em estação de tratamento de água em Ladário; 3º caso na região

Um feto morto foi encontrado na tarde desta segunda-feira (10) em uma estação de tratamento de esgoto, no bairro Boa Esperança, em Ladário, município a 412 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do portal Diário Corumbaense, o feto foi encontrado por um funcionário da concessionária, que ao fazer a limpeza do gradeamento do esgoto, retirou os dejetos e no meio deles estava o feto, de aproximadamente 15 centímetros.

As equipes das polícias Civil e Militar e a Perícia foram acionadas no local. A área foi isolada para a realização de levantamentos técnicos. Os peritos levaram o feto para o IMOL (Instituto Médico Legal) para exames e apuração do possível período de gestação.

A Polícia informou que duas testemunhas já foram intimadas para prestar depoimento.

Esse já o terceiro caso registrado na região pantaneira, sendo os dois primeiros em Corumbá. O primeiro foi encontrado no início de junho, na parte de trás do Conjunto Residencial Flamboyant III, em meio a lixo em um terreno baldio. O bebê havia sido deixado no local com uma mochila sobre o corpo e foi encontrado por moradores.

O segundo caso, também em Corumbá, foi no dia 20 de junho, onde o corpo de um bebê do sexo masculino foi encontrado por uma catadora de recicláveis, estava envolto em roupas com sangue e em um saco de lixo.