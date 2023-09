Jovem é preso com mais de 33 quilos de cocaína em veículo na BR-163

Um jovem de 23 anos foi preso na noite de ontem (18), com mais de 33 quilos de cocaína, em um Fiat Uno, na BR-163, em Dourados. Aos policiais, ele disse que levaria os entorpecentes até São Paulo.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização na rodovia, quando os policiais avistaram o veículo e realizaram a abordagem.

Segundo o site Ligados Na Notícia, o jovem apresentou respostas desconexas, levantando suspeita dos policiais rodoviários federais. Em vistoria, os policiais encontraram 33,7 quilos de cocaína, escondidos no veículo, com placas de Campo Grande.

Aos policiais, o rapaz que mora em São Paulo, confessou o transporte e disse que receberia R$ 15 mil.

O material apreendido, juntamente com o jovem, foram encaminhados a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Dourados.

