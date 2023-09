Operário não definiu onde jogará na estreia do Estadual feminino

A equipe feminina do Operário Futebol Clube até o momento não sabe onde vai comandar seus jogos na estreia do Campeonato Estadual neste final de semana. A tabela oficial da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) ainda permanece como “a definir” na partida contra o Corumbaense.

Conforme divulgado pelo site Esporte MS, o Corumbaense era para ter jogado no último final de semana, mas por conta das fortes chuvas que caiu em Corumbá, a partida contra a Seinter foi adiado.

A equipe feminina do Operário é a atual campeã e este ano, será novamente a representante de Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro A3.

