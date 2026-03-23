Jovem é preso após estuprar a própria mãe e ameaçá-la com faca na Capital

Um homem, de 28 anos, foi preso em flagrante na noite desse domingo (22), em Campo Grande, após ser acusado de estuprar a própria mãe e ameaçá-la de morte com uma faca. O caso ocorreu na região do Jardim Santa Emília e é tratado como violência doméstica com crime de estupro.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar foi acionada e, ao chegar na residência, um familiar da vítima relatou que a mulher havia chegado à casa em estado de abalo, informando que havia sido vítima de estupro cometido pelo próprio filho.

Ainda conforme o relato, o suspeito teria mantido a vítima trancada dentro da casa onde ambos moravam e, sob ameaça com faca, teria praticado o abuso sexual. Após o crime, ele também teria dito que mataria a mãe.

A vítima apresentava lesões aparentes no pescoço, braços e pernas e relatou aos policiais o endereço onde o suspeito poderia ser encontrado, no Jardim Inápolis. Com apoio de outra equipe, os militares se deslocaram até o local e conseguiram localizar o homem dentro do imóvel.

Ele recebeu voz de prisão no local e, durante checagem nos sistemas policiais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por furto qualificado. Diante da gravidade do caso, foi necessário o uso de algemas.

O suspeito foi encaminhado à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde o caso foi registrado como estupro em contexto de violência doméstica. A vítima também foi levada para atendimento.

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