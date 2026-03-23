Procurando emprego? Campo Grande e interior de MS têm 2,6 mil vagas nesta segunda

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferta, nesta segunda-feira (23), 2.696 vagas. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de escolaridade.

Em Campo Grande, a Funtrab disponibiliza 362 oportunidades em diversos setores da economia. Entre as vagas, há oportunidades para operador de processo de produção (35), auxiliar de limpeza (33), auxiliar de linha de produção (32), pedreiro (21), soldador (19), auxiliar de cozinha (11), ajudante de pintor (10) e cumim (10).

Além disso, a Funtrab oferta diversas vagas exclusivas para PcD (pessoas com deficiência) e oportunidades de estágio.

As 2.334 vagas restantes são para cidades do interior do Estado. De acordo com a Funtrab, as vagas devem ser conferidas diretamente na Casa do Trabalhador de cada município. Já no interior, as cidades com maior número de vagas são Dourados (226), Inocência (222), Sidrolândia (217), Chapadão do Sul (178), Aquidauana (140), Naviraí (136), Três Lagoas (123), Nova Alvorada do Sul (121), Caarapó (109) e, por fim, Aparecida do Taboado (108).

Os interessados devem comparecer à sede da Fundação com RG, CPF e Carteira de Trabalho. A sede da Funtrab está localizada na Rua 13 de maio, nº 2.773, Centro (entre as Ruas Cândido Mariano e Dom Aquino) de Campo Grande. Conforme a fundação, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

A lista completa está disponível no link.