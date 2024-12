Jovem é preso após comprar droga na “boca de fumo”, no bairro Jardim Monte Líbano

Na madrugada desta sexta-feira (27), jovem de 27 anos foi baleado após ser assaltado ao comprar drogas em uma “boca de fumo” no Guanandi. O caso ocorreu no bairro Jardim Monte Líbano, em Campo Grande.

Segundo as informações disponíveis no boletim de ocorrência, o rapaz teria ido comprar entorpecentes, e foi andando até a Rua Sebastião Lima, quando foi abordado por dois homens em um carro que anunciaram assalto.

Mesmo a vitima entregando os itens de sua posse, como cartões, documentos e celular que foram levados pelos criminosos, acabou sendo atingido por um tiro na região da perna. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para o regaste.

Enquanto era atendido, a vítima passou o nome do irmão aos policiais. Entretanto, ao consultar o sistema, a foto não condizia com o sujeito. Utilizando o nome da mãe, os agentes conseguiram localizar o nome verdadeiro do jovem, que já possuía mandado de prisão em aberto

