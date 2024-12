Drogas são encontradas em encomendas enviadas pelo Correios, em Campo Grande

Ontem (26), a GCM (Guarda Civil Metropolitana), em conjunto com a Gerência de Segurança Corporativa dos Correios, encontrou seis caixas de encomendas com drogas escondidas em ursinhos de pelúcia enviadas pelo Correios, em Campo Grande.

A equipe suspeitou que havia algo de errado com as encomendas e ao verificarem, encontraram os entorpecentes. Em uma caixa, os agentes encontraram dois pacotes de maconha escondidos em um ursos de pelúcia, e em outras cinco, foram encontradas mais 14 embalagens da droga armazenadas em erva de tereré.

As caixas com os entorpecentes foram levados para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico). Ao todo as drogas encontradas somam 6,112kg.

