Motociclista é preso com celulares e peças de carro de descaminho

Durante rondas nas imediações do prédio da Receita Federal em Ponta Porã, na manhã deste sábado (25), policiais militares avistaram uma motocicleta em atitude suspeita, que adentou o território brasileiro vinda do Paraguai.

Após abordagem, equipe observou que na motocicleta havia uma caixa preta coberta por fita plástica.

Os policiais, então, realizaram a abordagem ao condutor e, durante vistoria, constataram que, no interior da caixa, eram transportados 40 aparelhos celulares da marca Xiaomi, modelo Note 12 e, ainda, no baú da motocicleta foram localizados 02 braços de suspensão de veículo, 01 polia Poly V, 03 correias e 01 terminal de direção da marca Meyle, sendo que as peças veiculares não possuíam informações sobre qual veículo pertenciam.

O condutor da motocicleta, um home de 30 anos de idade, disse que pegou a mercadoria em uma transportadora no Paraguai e estaria levando para uma loja de auto peças em Ponta Porã, onde trabalha como entregador.

Por se tratar de produtos de descaminho e por não possuir nota fiscal ou qualquer outro tipo de documento de desembaraço aduaneiro, a mercadoria foi apreendida e encaminhada à Polícia Federal, onde foi entregue juntamente com a motocicleta apreendida e o autor.

