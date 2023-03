Malhando? Jiboia de dois metros é capturada em academia ao ar livre de MS

Policiais Militares Ambientais de Jardim capturaram uma serpente em frente a uma academia ao ar livre, na rua XV de Novembro, do bairro Vila Célia, durante o início da manhã desta sexta-feira (24). Os militares foram acionados por pessoas que estavam fazendo exercício na academia, por ligação eles informaram que serpente de grande havia aparecido em meios ao equipamentos.

Ao chegar no local, os policiais verificaram que tratava de uma serpente da espécie Boa constrictor (jiboia) com aproximadamente dois metros de comprimento. Com uso de uma pinça especial os agentes efetuaram a captura do animal. A jiboia não apresentava ferimentos e foi solta no seu habitat, em uma reserva florestal distante da área urbana.

Jiboia – A jiboia é pacífica e não é peçonhenta. Raramente passa de três metros de comprimento. Alimenta-se principalmente de aves, mamíferos pequenos e lagartos grandes. Engole a presa pela cabeça. Vive nas florestas densas da América do Sul e passa a maior parte do tempo nas árvores.

Orientação – A orientação para quando encontrar um animal silvestre em situação de perigo é contatar a PMA (Polícia Militar Ambiental) ou a Guarda Civil Metropolitana. Os contatos são o 190 e o 153. Além disso, não é recomendado que a população resgate o animal por conta própria.

O Batalhão da Polícia Militar Ambiental está localizado na Rua Lima Félix – 174 – Jardim Veraneio – Parque das Nações Indígenas de Campo Grande, dentro do Parque Estadual do Prosa. Há mais unidades da Polícia Milita Ambiental no Estado e para mais informações entrar em contato na sede da PMA pelo telefone: (67) 3357-1501 ou (67) 999845013.

