DAC começa preparação para o Estadual na próxima quarta

O DAC (Dourados Atlético Clube) inicia na próxima quarta-feira (27), a preparação para o Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol. O técnico Luis Carlos Cruz e sua Comissão Técnica recepcionam os jogadores contratados para quase quatro semanas de trabalho antes da estreia, agendada para 21 de janeiro, contra o Corumbaense, no Estádio Douradão.

A diretoria ainda não divulgou o elenco completo, embora, segundo o presidente Marcos Araújo, esteja “100% certo”. Pelas redes sociais, alguns nomes foram anunciados, cinco deles que fizeram parte do grupo semifinalista de 2023, como o goleiro Léo Lopes, o volante Hildo, o meia Dandan e os atacantes Flaviano e Danilinho.

Outro que retorna é o zagueiro Thiago Moura. A única novidade, por enquanto, é o atacante Nonato, 28 anos, com passagens por América Mineiro, Criciúma-SC, Grêmio Prudente-SP, Primavera-SP e também jogou em Portugal e Malta.

