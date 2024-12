Jovem é hospitalizada após sofrer agressão do cunhado por dívida de R$ 20, em Dourados

Uma jovem de 19 anos foi brutalmente agredida pelo cunhado, de 31, na madrugada desta segunda-feira (16), em Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande. O homem, alcoolizado e com uma garrafa de vodca em mãos, atacou a vítima após ela se recusar a pagar uma dívida de R$ 20. A mulher foi socorrida em estado grave, com hemorragia interna, e o suspeito fugiu do local, ainda sem ser localizado pela polícia.

Segundo o boletim de ocorrência, a agressão aconteceu enquanto a jovem estava em casa com o marido. O cunhado chegou nervoso, exigindo o dinheiro. Diante da recusa da vítima, ele a golpeou no abdômen com a garrafa. Embora o objeto não tenha quebrado, o impacto causou fortes dores na região e, posteriormente, um sangramento interno.

A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital da Vida, onde os médicos confirmaram a gravidade da hemorragia interna. Não foram identificados ferimentos externos no corpo da jovem, e ela negou ter sido vítima de violência sexual.

Devido à complexidade do caso, a vítima foi transferida para o Hospital Universitário de Dourados, onde permanece em tratamento. A Polícia Civil investiga o caso e busca localizar o suspeito, que fugiu após o crime. A ocorrência foi registrada como lesão corporal grave, e testemunhas estão sendo ouvidas para esclarecer os detalhes do ataque.

