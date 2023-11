Jovem é flagrado furtando bebidas e diz que revenderia para acertar dívida de R$ 7,5 mil

Um jovem de 18 anos foi preso na tarde de ontem (07), acusado de furtar garrafas de vodka de um supermercado na Rua Albino Torraca, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, o rapaz confessou o crime e ainda disse que revenderia bebidas alcoólicas para pagar dívidas.

O furto foi flagrado pelo fiscal de pernas e danos. Conforme informações do site Dourados Informa, garrafas de gin e de vodka foram encontrados com o jovem dentro do estabelecimento.

Durante o interrogatório, o jovem relatou que tinha uma dívida de R$ 7.5 mil com a dona de uma marcenaria na Vila Piratininga.

Ele foi encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde será autuado pelo crime de furto.

