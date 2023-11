Após dois anos, suspeito de matar namorada na Capital é preso

O namorado de Bruna Moraes Aquino, de 22 anos, morta a tiros em 2021 no Jardim Itamaracá, em Campo Grande, foi preso pela Guarda Civil Metropolitana, na noite de ontem (07). De acordo com a polícia, havia um mandado de prisão preventiva em aberto por feminicídio.

Conforme informações do registro policial na época, a jovem estava com o namorado dentro de um veículo próximo ao macroanel rodoviário. A jovem foi atingida por dois tiros no pescoço, não resistindo aos ferimentos. O namorado que foi apontado como suspeito no crime, apresentou aos policiais um ferimento provocado por um tiro de raspão no pescoço.

Aos policiais, o rapaz apresentou a versão de que foi atingido de raspão no pescoço por um desconhecido que se aproximou do veículo onde estavam e disparou tiros contra o casal.

Após os tiros, o namorado de Bruna disse que percebeu que estava ferido e ao ver Bruna sangrando muito, acelerou o carro em alta velocidade até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Universitário.

Conforme o boletim de ocorrência, dias antes, o rapaz foi perseguido por homens em uma motocicleta na Av. Ernesto Geisel com a Salgado Filho, dias antes do crime. Em depoimento aos policiais, ele disse que não conhecia o autor dos disparos, mas tudo aconteceu depois de ter discutido com um homem, que possivelmente teria dado em cima da namorada.

Com a prisão de ontem, o namorado de Bruna se encontra à disposição da justiça.

Serviço

Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 é um canal criado pela Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, que presta uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência.

