Caminhão pegou fogo na Avenida Euler de Azevedo e trânsito fica interditado

Após atuação do Corpo de Bombeiros, o fluxo no trânsito da região voltou a normal

Um caminhão ficou com a cabine completamente destruída pelo fogo, na manhã desta sexta-feira (21), na Avenida Euler de Azevedo, em Campo Grande. Segundo informações, o fogo teve início por volta das 9h30, na rotatória com a Avenida Ernesto Geisel.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, foram utilizados três mil litros de água para combater o incêndio. Ação da equipe durou aproximadamente 20 minutos e durante esse período foi realizado trabalho de contenção para evitar que as chamas alcançaram o guincho e container transportado pelo caminhão.

Para a equipe de bombeiros, o motorista relatou que o incêndio começou após uma pane elétrica e que as chamas se alastraram rapidamente. A princípio, o condutor tentou apagar as chamas com o extintor do veículo, porém não foi suficiente. Parte da pista sentido Avenida Tamandaré precisou ser interditada, pela segurança de todos. Após as medidas necessárias o trânsito no local foi liberado.